У Дніпрі водій автобуса знепритомнів за кермом і впав у кому
Джерело:"Наше місто"
Трагічний інцидент стався у Дніпрі 11 лютого. Водію 158-ої маршрутки стало зле за кермом. Чоловік, вже втрачаючи свідомість, встиг загальмувати.
Про те, що відбувалось у маршрутці, розповіли пасажири-очевидці. Люди розповіли, що з останніх сил кермувальник таки зупинив транспортний засіб.
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Наразі водій перебуває у комі, – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, зараз чоловік перебуває у комі. Перед рейсом він проходив обов'язковий медогляд і зауважень до нього не було. Тиск був у нормі, також водій був тверезим.
Після того, як кермувальнику стало погано, пасажири одразу викликали швидку допомогу. Водія екстрено доправили до лікарні. Медики начебто діагностували в нього інсульт, проте показники, пишуть місцеві видання, 12 лютого вже були трохи кращі.
Тож є всі шанси, що він вийде з коми і піде на поправку,
– розповіли у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.
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