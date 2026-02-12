Масований терор Дніпра: в якому стані постраждале немовля

Уночі 12 лютого внаслідок російського обстрілу Дніпра постраждали люди. Поранене немовля перебуває під наглядом лікарів.

Детальніше про його стан розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Хто постраждав внаслідок атаки на Дніпро?

Дніпро у ніч проти 12 лютого обстріляла російська армія. На місто летіла як ворожа балістика, так і ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів, а також виникала пожежа.

Як повідомив Ганжа, серед постраждалих є діти, зокрема немовля. За його даними, хлопчик з травмами голови перебуває в лікарні. За оцінками лікарів, немовля у стані середньої тяжкості.

Медики вже провели всі необхідні обстеження. Виключили можливі загрози для маленького пацієнта,

– додав начальник Дніпропетровської ОВА.

Ганжа запевнив, що лікарі розпочали лікування пораненого немовляти, а поруч із ним перебуває його матір.

Загалом Дніпропетровська ОВА інформувала про 4 постраждалих внаслідок російського терору. В тому числі поранення дістала дівчинка 4 років.

Які регіони атакувала Росія?