"Відбувся хлопок та задимлення": директорка розповіла подробиці вибуху в ліцеї у Дніпрі

Просто під час уроку в одному з ліцеїв Дніпра 23 лютого стався вибух. Там проводили демонстрацію боєприпасів, постраждали діти.

У коментарі для Суспільного директорка навчального закладу Інна розповіла про інцидент.

Як дирекція ліцею висловилася про інцидент під час заняття?

Інна пояснила, що під час повітряної тривоги в укритті проходило запланований урок "Захисту України" за участю представників районного ТЦК та СП. Заняття відбувалося в межах навчальної програми з теми, присвяченої стрілецькій зброї та військовій техніці.

Під час практичної частини демонстрували навчальний макет гранати. У момент показу пролунав різкий звук і виникло задимлення.

За словами керівниці закладу, приміщення одразу провітрили – відчинили двері, тож дим швидко розвіявся. Одна з учениць, підводячись із лавки, травмувала ногу та отримала забій. Нині за фактом події триває службове розслідування.

Директорка ліцею розповіла про вибух у навчальному закладі: дивіться відео Суспільного

Зі свого боку мати одного з учнів Анна зазначила, що спочатку школярі вирішили, ніби стався "приліт", після гучного звуку зі стелі посипалася штукатурка. До того ж, за її словами, чимало дітей поскаржилися на біль у вухах, тому батьки повезли їх на огляд до медиків.

