На Дніпропетровщині можуть запровадити режим надзвичайного стану

У Дніпропетровській області можуть ввести надзвичайний стан. Рішення обговорюють з Офісом Президента.

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Відповідну інформацію він озвучив на сесії міськради 23 лютого.

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Надзвичайний стан в Дніпрі

За словами Філатова, він терміново мусить відлучитися із засідання для перемовин з представниками Офісу Президента. Річ у тім, що 23 лютого ухвалюватимуть рішення щодо надзвичайного стану в Дніпрі.

Відповідне питання розглядатиме і Верховна Рада України. За словами нардепа Ярослава Железняка, ймовірно, що у порядку денному його голосуватимуть о 12:30.

Народний обранець підкреслив, що надзвичайний стан планують ввести не по всій країні, а лише в окремих областях.

Яка різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом Надзвичайна ситуація – це спеціальний тимчасовий режим, який вводять під час стихійного лиха, епідемії чи катастрофи.

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися на території України чи в окремих областях. Його запроваджують під час надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня. Мовиться про події, які можуть призвести до значних людських та матеріальних втрат, коли є спроба захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства.

Водночас мер Дніпра Борис Філатов зробив публічне звернення на своїй сторінці у фейсбуці. Він заявив, що російськомовне населення міста захищати не потрібно.

"Ми не потребуємо ні підтримки, ні допомоги сусідньої держави з її хворими імперськими амбіціями та викривленою реальністю", – наголосив Філатов.

Він підкреслив, що в Дніпрі ситуація під контролем – без альтернатив, і додав, що зараз усі фракції, служби міста та установи сконсолідовані. Відтак жителів і гостей міста Філатов закликав не панікувати.

Прикордонні області

Раніше очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливий режим надзвичайного стану в прикордонних з Росією областях. Це питання обговорили з Володимиром Зеленським ввечері 22 лютого.

Арахамія підкреслив, що мовилося й про можливий воєнний стан. Однак із введенням такого режиму не поспішатимуть до початку відкритої агресії. Насамперед це стосується Донецької та Луганської областей.

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