Дніпро Кримінальні новини і ДТП
21 березня, 02:35
Полював на знімальну групу: українські журналісти уникнули атаки FPV завдяки детектору дронів

Юлія Харченко
Основні тези
  • Українська знімальна група уникнула атаки FPV-дрона завдяки детектору дронів, який перехопив відеосигнал.
  • Журналісти сховалися, почувши звук дрона, і почули вибух неподалік, після чого залишили небезпечну територію.

На Дніпропетровщині російський FPV-дрон намагався атакувати знімальну групу Суспільне Дніпро. Журналістам вдалося врятуватися завдяки детектору дронів і швидкій реакції.

Журналістам вдалося врятуватися від атаки дрона. Про інцидент розповіли в Інституті масової інформації.

Дивіться також Передислокували свої підрозділи, – військовий розкрив головні плани росіян на фронті 

Як журналісти змогли врятуватися?

Знімальна група Суспільне Дніпро 17 березня під час роботи в селищі Демурине на Дніпропетровщині змогла уникнути атаки FPV-дрона. Інцидент стався під час зйомок репортажу про життя мешканців прифронтового населеного пункту. 

У складі групи були кореспондент Роман Михальчук, оператор Даниїл Ніколаєнко та водій Василь Тинний. За словами журналістів, детектор дронів у машині перехопив відеосигнал з ворожого безпілотника, що дозволило вчасно зреагувати. Після цього команда швидко зупинилася та сховалася, коли почула звук дрона над собою. 

Журналісти зазначають, що FPV-дрон кружляв безпосередньо над ними, і вони переконані, що були ціллю атаки, оскільки в цьому районі більше нікого не було. Сховатися довелося просто неба – між деревом і пошкодженим парканом, оскільки найближче укриття було занадто далеко. Через кілька хвилин вони почули вибух неподалік, після чого змогли залишити небезпечну територію. 

За словами журналістів, у селі постійно фіксують польоти FPV-дронів, які полюють на транспорт. Вони також наголосили, що були в захисному спорядженні з позначками PRESS, однак це не зупинило атаку.

Що відомо про атаки на Дніпропетровську область?

  • 17 березня два російські FPV-дрони атакували автомобіль бригади ДТЕК на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто з енергетиків не постраждав.

  • 15 березня російська армія атакувала Дніпро, пошкодивши багатоповерхівки та спричинивши пожежу в автомобілі, одна людина постраждала. Постраждалий 73-річний чоловік отримує медичну допомогу, в місті пошкоджено три багатоквартирні будинки.

  • У Дніпрі ввечері 12 березня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики. Керівник ОВА підтвердив атаку на Дніпровський район.