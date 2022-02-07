Із драконом і Юаньцюй: у Дніпрі феєрично відсвяткували Китайський Новий Рік 2022
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі вперше відбулося урочисте святкування Китайського Нового року. Святкові події тривали 5 лютого на різних локаціях.
Проте основним місцем дійства в суботу була вулиця Барикадна. Вона ненадовго перетворилася на справжнісінький чайнатаун, куди завітав золотий дракон. Його проганяли під час дійства Юаньцюй
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Що відбувалося протягом дня
Згодом організатори свята розповіли, що вони намагалися подарувати містянам атмосферу справжнього східного свята. У суботу в місцевому китайському районі відкрився тематичний фудкорт, провели "батл локшини", а також пройшла чайна церемонія.
Окрім цього, було й кілька майстер-класів:
- із виробництва орігамі,
- китайської каліграфії,
- а також із основ мови народу Піднебесної.
А особливої атмосфери додавали традиційні червоні світильники та інші декорації. Тому кожен охочий міг поринути у це святкове диво.
Особливу увагу містян у цей день отримало персикове дерево (аналог нашої новорічної ялинки). Саме воно є головним елементом церемонії бажань. Будь-хто міг написати свої бажання на листку і кинути його до дерева. Написане бажання неодмінно має здійсниться протягом року.
Чайнатаун на Барикадній у Дніпрі / Фото "Інформатор"
Перейняли й мистецтво Юаньцюй
Хоч і було чимало подій в суботу протягом дня, найцікавіше організатори припасли на вечір. Якраз тоді там почалося фаєршоу, яке прикликало появу дракона.
"РБК-Україна" поспілкувалося зі співорганізаторкою заходу Владою Миколюк. Вона зазначила, що була й невіддільна частина святкування – театральне дійство.
Ми дали завдання нашим місцевим театрам вивчити традиційний китайський театр Цзацзюй та міфологію вигнання злого Ня. Вони відтворили це на вулиці Барикадній у Дніпрі,
– розповіла Влада Миколюк.
Вона додала, що найбільший комплімент у той вечір зробив монреалець, який живе неподалік від справжнього китайського району. Він сказав, що в Дніпрі все виглядало значно святковіше, ніж у китайських емігрантів.
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Фаєршоу та дракон на вулицях Дніпра / Фото "Інформатор"
Що ж таке ЮаньцюйТрадиційне визначення китайської класичної драматургії XIII–XIV століття. Походить від назви династії монгольських імператорів Юань, тому її повна назва – "Юнанська драма".
До неї також і відносять п'єси в жанрі цзацзюй. У перекладі це означає "змішані вистави". Це один із основних різновидів китайської музичної драми.
Інформація взята з Вікіпедії
Свято має й іншу назву
Китайський Новий рік неофіційно називають Місячним Новим роком. Саме за місячним календарем громадяни КНР вже кілька тисяч років відзначають свої традиційні свята.
Проте віднедавна цей календар став популярним і на Заході. У нас навіть почали переймати забобони східних народів. Чому так сталося та як китайці зустрічають Новий рік – за посиланням.
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