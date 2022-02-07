Однако основным местом действа в субботу была улица Баррикадная. Она ненадолго превратилась в самый настоящий чайнатаун, куда пожаловал Золотой дракон. Его прогоняли во время действа Юаньцюй.

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Что происходило в течение дня

Впоследствии организаторы праздника рассказали, что они пытались подарить горожанам атмосферу настоящего восточного праздника. В субботу в местном китайском районе открылся тематический фудкорт, провели "батл лапши", а также прошла чайная церемония.

Кроме этого, было и несколько мастер-классов:

по производству оригами,

китайской каллиграфии,

а также по основам языка народа Поднебесной.

А особой атмосферы добавляли традиционные красные светильники и другие декорации. Поэтому каждый желающий мог окунуться в это праздничное чудо.

Особое внимание горожан в этот день получило персиковое дерево (аналог нашей новогодней елки). Именно оно является главным элементом церемонии желаний. Любой мог написать свои желания на листке и бросить его к дереву. Написанное желание непременно должно исполнится в течение года.

Чайнатаун на Баррикадной в Днепре / Фото "Информатор"

Переняли и искусство Юаньцюй

Хоть и было немало событий в субботу в течение дня, самое интересное организаторы припасли на вечер. Как раз тогда там началось фаершоу, которое призвало дракона.

"РБК-Украина" пообщалось с соорганизаторшей мероприятия Владой Миколюк. Она отметила, что была и неотделимая часть празднования – театральное действо.

Мы дали задание нашим местным театрам изучить традиционный китайский театр Цзацзюй и мифологию изгнания злого Ня. Воссоздали это на улице Баррикадной в Днепре,

– рассказала Влада Миколюк.

Она добавила, что самый большой комплимент в тот вечер сделал монреалец, который живет неподалеку от настоящего китайского района. Он сказал, что в Днепре все выглядело значительно праздничнее, чем у китайских эмигрантов.

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Фаершоу и дракон на улицах Днепра / Фото "Информатор"

Что же такое Юаньцюй Традиционное определение китайской классической драматургии XIII – XIV века. Происходит от названия династии монгольских императоров Юань, поэтому ее полное название – "Юнанская драма". К ней также и относят пьесы в жанре цзацзюй. В переводе это означает "смешанные спектакли". Это одна из основных разновидностей китайской музыкальной драмы. Информация взята из Википедии

У праздника есть и другое название

Китайский Новый год неофициально называют лунным новым годом. Именно по лунному календарю граждане КНР уже несколько тысяч лет отмечают свои традиционные праздники.

Однако с недавних пор этот календарь стал популярным и на Западе. У нас даже начали перенимать суеверия восточных народов. Почему так произошло и как китайцы встречают Новый год – по ссылке.

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