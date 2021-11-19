Лікарі були безсилі: під час пожежі жахливо загинув житель Дніпра

У центрі Дніпра 19 листопада сталася жахлива пожежа в багатоквартирному будинку. Коли рятувальники прибули гасити помешкання, виявили там непритомного чоловіка.

Його винесли та передали лікарям, проте було вже надто пізно. До рятувальників щодо цього загоряння звернулися приблизно о 10 годині ранку.

У цей день Загибель цілої родини на Вінниччині: у ДСНС назвали причину пожежі



Швидка, де намагалися врятувати чоловіка / Фото ДСНС

Палав лише 1 метр

Пожежа виникла у квартирі 7 поверху будинку на проспекті Олександра Поля. Загиблому чоловікові було приблизно 46 років. Ймовірно, він задихнувся чадним газом. Однак це можна буде сказати остаточно лише після експертизи.



Кухня загиблого, яка вкрилась чорною кіптявою / Фото ДСНС

На щастя, вогонь не сильно поширився. На момент прибуття співробітників ДСНС полум'я охопило тільки 1 метр квадратний кухні. Згодом туди прибули слідчі, які почали встановлювати обставини трагедії.



Стіни на кухні, яка загорілася / Фото ДСНС

Інша пожежа нещодавно

17 листопада сталася трагедія на Хмельниччині. Там виникло загоряння в будинку, де були четверо дітей. Вони всі загинули від задушення.

Згодом рятувальники показали, як виглядав дім після пожежі. Усі кімнати там були чорній кіптяві.