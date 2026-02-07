Росія обстрілювала Дніпропетровщину: у Дніпрі ворог поцілив у комунальне підприємство
- Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, пошкоджено комунальне підприємство і громадський транспорт у Дніпрі.
- Постраждала 68-річна жінка, пошкоджені приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто і газогін у різних громадах області.
Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Пошкоджено комунальне підприємство, громадський транспорт.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Які наслідки обстрілу на Дніпропетровщині?
Під обстрілом опинилося Дніпро, є пошкодження на території комунального підприємства Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси, інший автотранспорт.
Ворог також поцілив по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині. Під обстрілом було саме Синельникове.
Постраждала 68-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін.
Російські війська також обстріляли з артилерії Нікопольщину. Потерпали Червоногригорівська, Марганецька громади.
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині
Які ще регіони постраждали 7 лютого?
Росія масовано атакувала ракетами "Калібр" Бурштин на Івано-Франківщині.
Вибухи лунали і на Вінниччині. Через неї ракети летіли на Бурштин, але водночас Росія, ймовірно, атакувала якийсь об'єкт області ракетою "Циркон".
Гучно було у Рівному, де лунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги.
На Львівщині також чули вибухи. Ракети могли атакувати Броди, також у області були ворожі ударні БпЛА.