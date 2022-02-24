Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, – Філатов звернувся до Дніпрян на тлі вторгнення

Мер Дніпра Борис Філатов написав звернення до жителів свого міста. Він підкреслив, що ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму. Проте закликав не панікувати.

Звернення мер написав одразу після обстрілу низки військових об'єктів України зранку 24 лютого. Він зауважив, що наразі намагаються встановити рівень загрози для Дніпра.

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Пообіцяв повідомити подробиці згодом

Очільник міста закликав Дніпрян бути зваженими, що б не відбувалося. Також він пообіцяв написати детальніше про ситуацію, коли будуть подробиці.

Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все у строю.

Залишаємось на зв'язку. За нами Бог і правда,

– написав Борис Філатов.

За день до цього він також виступав у міськраді із закликом зберігати холодну голову. Він додавав: "Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей".

Читайте повний текст допису з фейсбуку Бориса Філатова:

Земляки, будь ласка, без паніки.

Найближчим часом, коли буде зрозумілим рівень загрози саме для Дніпра - я повідомлю всі подробиці.

Зрозумійте мене правильно. Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все у строю.

Залишаємось на зв'язку.

За нами Бог і правда.