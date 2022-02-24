Звернення мер написав одразу після обстрілу низки військових об'єктів України зранку 24 лютого. Він зауважив, що наразі намагаються встановити рівень загрози для Дніпра.
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Пообіцяв повідомити подробиці згодом
Очільник міста закликав Дніпрян бути зваженими, що б не відбувалося. Також він пообіцяв написати детальніше про ситуацію, коли будуть подробиці.
Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все у строю.
Залишаємось на зв'язку. За нами Бог і правда,
– написав Борис Філатов.
За день до цього він також виступав у міськраді із закликом зберігати холодну голову. Він додавав: "Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей".
Читайте повний текст допису з фейсбуку Бориса Філатова:
Земляки, будь ласка, без паніки.
Найближчим часом, коли буде зрозумілим рівень загрози саме для Дніпра - я повідомлю всі подробиці.
Зрозумійте мене правильно. Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все у строю.
Залишаємось на зв'язку.
За нами Бог і правда.