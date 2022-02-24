Обращение мэр написал сразу после обстрела ряда военных объектов Украины утром 24 февраля. Он отметил, что сейчас пытаются установить уровень угрозы для Днепра.
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Пообещал сообщить подробности позже
Глава города призвал днепрян быть взвешенными, что бы ни происходило. Также он пообещал написать подробнее о ситуации, когда будут подробности.
Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю.
Остаемся на связи. За нами Бог и правда,
– написал Борис Филатов.
За день до этого он также выступал в горсовете с призывом сохранять холодную голову. Он добавлял: "Мы никому не отдадим то, что мы создали. Город наших надежд. Город будущего наших детей".
Читайте полный текст сообщения из Фейсбука Бориса Филатова:
Земляки, пожалуйста, без паники.
В ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра - я сообщу все подробности.
Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю.
Остаемся на связи.
За нами Бог и правда.