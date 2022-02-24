Обращение мэр написал сразу после обстрела ряда военных объектов Украины утром 24 февраля. Он отметил, что сейчас пытаются установить уровень угрозы для Днепра.

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Пообещал сообщить подробности позже

Глава города призвал днепрян быть взвешенными, что бы ни происходило. Также он пообещал написать подробнее о ситуации, когда будут подробности.

Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю.

Остаемся на связи. За нами Бог и правда,

– написал Борис Филатов.

За день до этого он также выступал в горсовете с призывом сохранять холодную голову. Он добавлял: "Мы никому не отдадим то, что мы создали. Город наших надежд. Город будущего наших детей".

Читайте полный текст сообщения из Фейсбука Бориса Филатова:

Земляки, пожалуйста, без паники.

В ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра - я сообщу все подробности.

Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю.

Остаемся на связи.

За нами Бог и правда.