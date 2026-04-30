Змінили тактику, – журналіст розповів, що відбувається в Дніпрі після масованої атаки

Вранці 30 квітня російські окупанти вдарили "Шахедом" по цивільному автобусу. Усе свідчить, що ворог дещо змінив тактику атак.

Журналіст із Дніпра Олександр Чиж розповів 24 Каналу, що внаслідок атаки відомо про одного загиблого. Ще 17 людей зазнали поранень.

Читайте також Всю ніч і ранок ворог бив по Кривому Рогу: є жертва, поранені та пошкодження інфраструктури

Як змінилися обстріли останнім часом?

За словами журналіста, раніше російські окупанти зазвичай атакували дронами вночі. Утім, упродовж останніх днів в місті було вже кілька ударів дронам вранці та вдень.

Росіяни змінили тактику. Прильоти вдень вже не є чимось таким рідкісним. Віднедавна було вже 4 хвилі атак дронів вранці або вдень,

– розповів журналіст.

Крім того, росіяни регулярно атакують територію Дніпропетровської області. Кривий Ріг фактично постійно перебуває під дроновими атаками. Також безпілотники залітають і з території Запорізької області, де тривають бойові дії.

Зверніть увагу! Внаслідок російської атаки по Дніпру загинула 58-річна жінка. Також відомо, що 65-річний чоловік зараз перебуває у важкому стані.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

В ніч на 25 квітня російські окупанти масовано били по Дніпру. Відомо, що тоді місто було під комбінованим ударом з дронів, балістичних та крилатих ракет. Станом на ранок повідомляли, що 9 людей госпіталізували в лікарню.

Зрештою Росія повторно вдарила по одному й тому ж кварталу у Дніпрі вже вдень. В ОВА повідомили про пошкоджений житловий будинок та ще 7 постраждалих. На жаль, одна людина загинула.

Вже під вечір того ж дня Росія запустила ракету по Дніпру. Близько 17:10 були повідомлення про гучний вибух у місті. Ще через пів години там пролунав повторний вибух.