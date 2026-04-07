Росія вбила дитину на Дніпропетровщині, в області – пожежі й руйнування
- Унаслідок нічної атаки безпілотника в Дніпропетровській області загинув хлопчик, постраждало п'ятеро людей.
- Пошкоджено приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач і адмінбудівлі, виникли пожежі в кількох районах.
Уночі 7 квітня ворожі війська понад 10 разів били по Дніпропетровщині дронами. Унаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, а також загинув малолітній хлопчик.
Про це поінформував очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про удар по Дніпропетровщині?
В ОВА повідомили, що у Покровській громаді Синельниківського району через атаку зайнявся приватний будинок. Також пошкодження зазнали ще три оселі й автомобіль.
На жаль, обстріл забрав життя 11-річного хлопчика. Ще дві жінки віком 31 та 61 рік, а також 33-річний чоловік були госпіталізовані до лікарні в стані середньої тяжкості.
Понівечений через атаку автомобіль / Дивіться фото ОВА
Наслідки фіксували й у Павлоградському районі. Там під ударом опинилися сам Павлоград, а також Богданівська громада. На місці влучання виникла пожежа. До того ж, пошкоджені лінії електропередач та адмінбудівля.
Чоловіки віком 52 та 66 років, які постраждали від атаки, перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
На Криворіжжі, в Апостоловому, понівечена інфраструктура. А на Нікопольщині під ударом ворога були райцентр, Червоногригорівська й Марганецька громади.
Унаслідок атаки пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і машина.
Наслідки удару по Дніпропетровській області: дивіться фото ДСНС
Зазначимо, що окупанти посилили терор Нікополя. Зокрема, під час атаки FPV-дронами 4 квітня загинуло п'ятеро людей, серед поранених 14-річна дівчинка в тяжкому стані.
Де ще били окупанти останнім часом?
У Харкові напередодні російський безпілотник вдарив по навчальному закладу, внаслідок чого в будівлі вибило вікна. Під час попередніх атак було поранено п'ятьох людей, також виникли пожежі на відкритих ділянках.
У ніч проти 6 квітня під удар ворожих дронів потрапила Одеса. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.
Раніше від обстрілів постраждала й енергетична інфраструктура на Чернігівщині. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт у Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.