Авто належало воїну ЗСУ: СБУ затримала виконавців теракту у Дніпрі 7 травня

Вранці 7 травня у Дніпрі стався теракт. У Соборному районі міста вибухнуло припарковане авто, яке належало військовослужбовцю ЗСУ. За кілька годин після інциденту підривників затримали.

Двоє терористів виявилися завербованими росіянами мешканцями Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "легкого заробітку" у телеграм-каналах. Про це повідомляє СБУ.

Які нові деталі вибуху автомобіля військового у Дніпрі?

В обмін на гроші з Росії зловмисники погодилися підірвати авто військового ЗСУ. За вказівками окупантів вони заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.

Потім вибухівку дистанційно активували за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту. Відомо, що одного терориста затримали, коли він намагався втекти за кордон.

Наразі обом повідомили про підозру за фактом терористичного акту і відправили під варту. Терористам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше про теракт у Дніпрі повідомляла прокуратура. Там розповіли, що близько 7:30 ранку у Соборному районі міста Дніпра вибухнув припаркований автомобіль. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє чоловіків.

Росія посилює кампанію терактів в Україні

Окупанти намагаються дестабілізувати Україну зсередини, щоб налякати її суспільство і примусити до капітуляції.

Численні випадки підготовки терактів продовжує викривати СБУ. Зазвичай ворог залучає для скоєння найбільш вразливі верстви населення, які шукають легких підзаробітків. Серед них, зокрема, підлітки.

Так, нещодавно у Кіровоградській та Одеській областях СБУ і поліція викрили двох школярів, яких, за даними слідства, російські спецслужби могли завербувати для підготовки терактів у школах.

Підлітків через Telegram і TikTok схиляли до закладення вибухівки та масових нападів на однокласників, а після цього – навіть до самогубства, щоб приховати сліди злочину.

15-річний учень із Кіровоградщини вже отримав підозру: у нього вдома знайшли вибухівку, компоненти для її виготовлення, зброю та докази в телефоні. В Одеській області іншого школяра викрили на етапі вербування – йому планували передати зброю для нападу.

Керівник ювенальної превенції Нацполіції України Василь Богдан розповів, що разом зі СБУ та школами проводять роз'яснювальну роботу, і дедалі більше підлітків самі повідомляють про підозрілі повідомлення – що допомагає вчасно запобігати загрозам.