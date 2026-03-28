Росія атакувала підприємство у Кривому Розі: є загиблий

Зранку 28 березня росіяни здійснили масовану атаку на Кривий РІг. Відомо, що влучили в підприємство. На жаль, загинула людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Що відомо про атаку на Кривий Ріг? Від ранку 28 березня місто перебуває під атакою дронів. Відомо, що окупанти завдавали удару по північній частині Кривого Рогу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що росіяни поцілили у промислове підприємство. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. На жаль, внаслідок удару одна людина загинула.