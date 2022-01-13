В "АрселорМиттал" объяснили черный дождь с "глиттером" в Кривом Роге

Черный дождь с "металлическими" дополнениями выпал над Кривым Рогом. Жители города забили тревогу, ведь это может представлять угрозу для здоровья.

"Глиттер" в воздухе – это остатки деятельности металлургических предприятий, так называемый углеродный след. Жительница Кривого Рога опубликовала в инстаграме видео, где показала последствия черного дождя.

К теме В Кривом Роге выпал черный дождь с "глиттером": красноречивое видео

Ветер дул не туда

В Кривом Роге расположено металлургическое предприятие "АрселорМиттал", с которым многие жители связывают необычные осадки. Представители компании прокомментировали ситуацию.

. Комбинат "АрселорМиттал" до 2005 года был известен как "Криворожсталь" и является крупнейшим предприятием горно-металлургического комплекса Украины. Входит в состав одноименной международной корпорации.

По информации пресс-службы предприятия, во время дождя с "глиттером" компания работала в привычном режиме. Они заявили, что влияние производственной деятельности на город было минимальным, поскольку "ветер дул не в ту сторону, где обнаружили углеродный след".

Черный дождь в Кривом Роге

Дождь с необычными осадками выпал в Кривом Роге 9 января. На следующее утро жительница города протерла свое авто и показала, что оно покрылось густым черным слоем.

Инцидент произошел в районе местности Красная, где расположены пруды металлургического комбината. В комментариях под заметкой криворожане отметили, что дождь с графитом выпадает довольно часто в разных местах Кривого Рога.

Последствия дождя с "глиттером" в Кривом Роге: смотрите видео

Проблемы с климатом в Украине и мире

В Украине активно штрафуют крупные предприятия за загрязнение окружающей среды. Недавно 4 миллиона гривен заплатила Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал руководство стран отказываться от использования угля в энергетической сфере. В мире каждый пятый человек умирает в результате загрязнения воздуха, связанного с ископаемым топливом.

В США прогнозируют глобальный конфликт из-за глобального потепления. Страны будут конкурировать за ресурсы.

Смотрите видео: появятся ли в Украине климатические мигранты