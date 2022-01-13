"Глітер" у повітрі – це залишки діяльності металургійних підприємств, так званий вуглецевий слід. Жителька Кривого Рогу опублікувала в інстаграмі відео, де показала наслідки чорного дощу.
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Вітер дув не туди
У Кривому Розі розташоване металургійне підприємство "АрселорМіттал", з яким чимало жителів пов'язують незвичні опади. Представники компанії прокоментували ситуацію.
За інформацією пресслужби підприємства, під час дощу з "глітером" компанія працювала в звичному режимів. Вони заявили, що вплив виробничої діяльності на місто було мінімальним, оскільки "вітер дув не в ту сторону, де виявили вуглецевий слід.
Чорний дощ у Кривому Розі
Дощ із незвичними опадами випав у Кривому Розі 9 січня. Наступного ранку жителька міста протерла своє авто і показала, що воно вкрилося густим чорним шаром.
Інцидент трапився в районі місцевості Червона, де розташовані ставки металургійного комбінату. У коментарях під дописом криворіжці зазначили, що дощ із графітом випадає досить часто в різних місцях Кривого Рогу.
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