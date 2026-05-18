Массированный обстрел Днепра: власти показали ужасные разрушения города

В ночь на 18 мая Россия обстреляла Днепр. Сначала на город летели дроны, а затем баллистика.

В результате атаки в Днепре возникло несколько пожаров. Вражеские удары пришлись на жилой квартал города. Власти показали ужасные разрушения.

Какие последствия российского удара по Днепру?

В Днепровском районе оккупанты попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция.

На крыше 24-этажного дома в Днепре возник пожар.

По состоянию на 4 утра власти сообщали 9 раненых, среди них – 10-летний мальчик. Он и четверо взрослых – на амбулаторном лечении. Еще четверо людей госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в течение целого дня 17 мая Днепр находился под атакой оккупантов. В городе раздавались взрывы. Ночью к угрозе беспилотников добавилась опасность баллистики. Несколькими ракетами враг ударил по городу.

Как сообщает ГСЧС, в течение 17 мая россияне атаковали четыре района области.

В Покровской общине Никопольского района в результате обстрела полностью уничтожен один из домов садового общества. Из-под завалов разрушенного дома спасатели достали тела погибших мужчины и женщины.

В Марганце в результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

В Никополе обстрел вызвал пожар на крыше четырехэтажного здания.

В Васильковской и Межевской громадах Синельниковского района россияне направили БпЛА на жилую застройку – ранения получил мужчина.

В Криничанской громаде Каменского района спасатели ликвидировали возгорание автомобилей, поврежденных в результате вражеского удара.

В Кривом Роге и Зеленодольской громаде повреждена инфраструктура. Пожар, который возник ликвидировали пожарные.

Россия использует новую тактику воздушного удара по Украине

Россия изменила тактику воздушных атак и теперь наносит удары по Украине почти непрерывно – не только ночью, но и в течение нескольких дней подряд.

Аналитик Института науки и международной безопасности Игорь Анохин отмечает, что главная цель такой тактики – постоянное психологическое давление на людей и экономический террор.

Из-за затяжных тревог украинцы вынуждены часами находиться в укрытиях или рисковать собственной безопасностью.

Эксперт объясняет, что массовые атаки также перегружают украинскую систему ПВО. Украина вынуждена тратить дорогие ракеты для уничтожения дешевых дронов, из-за чего российским ракетам становится легче прорывать защиту.

Исследователь Центра анализа европейской политики Федерико Борсари добавил, что дневные атаки имеют еще одну цель – разведку. Часть российских дронов-приманок оборудована сенсорами, которые помогают выявлять украинские системы ПВО, мобильные огневые группы и другие военные объекты для дальнейших ударов.

Федерико Борсари и Игорь Анохин считают, что длительные дневные атаки дронами могут стать постоянной частью войны. Однако, по словам Борсари, пока непонятно, принесет ли России такая стратегия желаемый результат.