Впоследствии это происходило в других местах. Видео этого парикмахерского перформанса обнародовали в сети уже на следующий день.

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Где стригли парня

На первой из записей парня стригут прямо в центре города. При этом он сидел в парикмахерском кресле. Позже он уже сел на велосипед и ехал, пока парикмахер делал свою работу.

А финалом записи была стрижка в лифте одного из торговых центров Днепра. Вероятно, это была лишь рекламная акция парикмахерской.

Парикмахер стрижет парня в разных местах: смотрите видео