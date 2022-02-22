Згодом це ж відбувалося в інших місцях. Відео цього перукарського перформансу оприлюднили в мережі вже наступного дня.

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Де стригли юнака

На першому із записів хлопця стрижуть просто в центрі міста. При цьому він сидів у перукарському кріслі. Згодом він уже сів на велосипед і їхав, поки перукар робити свою роботу.

А фіналом запису була стрижка в ліфті одного із торгових центрів Дніпра. Ймовірно, це був лише рекламна акція перукарні.

Перукар стриже хлопця в різних місцях: дивіться відео