В Днепре маршрутка насмерть сбила женщину: жуткое видео столкновения 18+
Источник:"Информатор"
На проспекте Гагарина в Днепре 10 декабря случилась ужасная авария. Там маршрутка жестко сбила женщину, которая перебегала дорогу.
Это произошло возле торгового центра "Нагорный" примерно в 13 часов дня. Маршрутка ехала не слишком быстро, однако пешеход практически прыгнула под нее.
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Разбилось лобовое стекло
Женщина сразу погибла от полученных травм. Следует отметить, что погибшая пыталась перейти дорогу в непредназначенном для этого месте. На видео заметно, что она вышла из-за машины и водитель пытался затормозить.
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Однако транспорт был уже слишком близко. Этот автобус курсировал по маршруту 146А. На место сразу прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии. На фото заметно, что у маршрутки было побито лобовое стекло.