В Днепре мужчина оказался в смертельной ловушке между погрузчиком и ЗИЛом

В Днепре мужчина погиб из-за наезда телескопического погрузчика. Трагедия с летальным исходом случилась 18 декабря.

Жуткая смерть постигла потерпевшего на одном из предприятий Днепра. За жизнь мужчины пытались бороться медики, но им это не удалось.

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Роковое мгновенье оборвало жизнь

Мужчина в момент наезда якобы стоял на проезжей части. Однако он не заметил, как погрузчик сдает назад. Из-за этого пострадавший оказался зажатым между ним и грузовиком ЗИЛ.

Рабочего немедленно госпитализировали в больницу, где пытались спасти. Но травмы были слишком тяжелыми и несовместимыми с жизнью.

Трагедия произошла на одном из предприятий Днепра / Фото "Информатора"

На Днепропетровщине фура раздавила авто с людьми: похожее

На Днепропетровщине 11 декабря произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Там грузовик DAF раздавил легковушку ВАЗ 2101. Людей достали из салона неравнодушные граждане и передали медикам. Однако по дороге в больницу пострадавшие скончались.