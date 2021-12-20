Жуткая смерть постигла потерпевшего на одном из предприятий Днепра. За жизнь мужчины пытались бороться медики, но им это не удалось.
Важный Кузов фуры раздавил такси: произошло смертельное ДТП под Харьковом – жуткие фото и видео с места
Роковое мгновенье оборвало жизнь
Мужчина в момент наезда якобы стоял на проезжей части. Однако он не заметил, как погрузчик сдает назад. Из-за этого пострадавший оказался зажатым между ним и грузовиком ЗИЛ.
Рабочего немедленно госпитализировали в больницу, где пытались спасти. Но травмы были слишком тяжелыми и несовместимыми с жизнью.
Трагедия произошла на одном из предприятий Днепра / Фото "Информатора"
На Днепропетровщине фура раздавила авто с людьми: похожее
На Днепропетровщине 11 декабря произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Там грузовик DAF раздавил легковушку ВАЗ 2101. Людей достали из салона неравнодушные граждане и передали медикам. Однако по дороге в больницу пострадавшие скончались.