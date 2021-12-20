Моторошна смерть спіткала потерпілого на одному з підприємств Дніпра. За життя чоловіка намагалися боротися медики, але їм це не вдалося.

Важливе Кузов фури розчавив таксі: сталася смертельна ДТП під Харковом – моторошні фото та відео з місця

Фатальна миттєвість обірвала життя

Чоловік у момент наїзду нібито стояв на проїжджій частині. Однак він не помітив, як навантажувач здає назад. Через це потерпілий опинився затиснутим між ним та вантажівкою ЗІЛ.

Робітника негайно госпіталізували до лікарні, де намагалися врятувати. Але травми були надто важкими і несумісними з життям.



Трагедія сталася на одному з підприємств Дніпра / Фото "Інформатора"

На Дніпропетровщині фура розчавила авто з людьми: схоже

На Дніпропетровщині 11 грудня сталася страшна аварія, у якій загинули двоє людей. Там вантажівка DAF розчавила легковик ВАЗ 2101. Людей дістали із салону небайдужі громадяни і передали медикам. Однак дорогою до лікарні потерпілі померли.