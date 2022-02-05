В Днепре пьяный водитель влетел в грузовик: пострадала 19-летняя девушка
5 февраля 2022 , 20:32Читати новину українською
Источник:"Днепр Оперативный"
В Днепре произошло ДТП с участием легковушки Volkswagen Jetta и грузовика MAN. В результате аварии пострадала 19-летняя девушка.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 февраля на Набережной Заводской, недалеко от АЗС. Об этом сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники.
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Что известно об аварии в Днепре
- По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta в состоянии алкогольного опьянения врезался в грузовик, который двигался впереди. В результате инцидента пострадал сам водитель и его 19-летняя пассажирка. В салоне полицейские нашли вещество, похожее на наркотическое.
- Правоохранители самостоятельно достали девушку из деформированной машины и передали медикам "скорой". Пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Туда же полицейские сопровождали пострадавшего водителя Volkswagen с переломом носа. Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в Днепре.
В Днепре произошло ДТП / Фото "Днепр Оперативный"
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
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