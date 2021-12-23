В Днепре произошло страшное ДТП с такси: пострадала девушка
Источник:телеграм-канал "Днепр оперативный"
В Днепре в ночь на 23 декабря произошла жуткая авария. Там на бешеной скорости в такси врезалось другое авто.
Жуткое столкновение произошло на перекрестке улицы Воронежской и проспекта Слобожанского. В результате серьезно травмировалась девушка.
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Опрометчивость могла стоить жизни
По предварительной информации, водитель легковушки Hyundai службы такси Bolt не предоставил преимущества в движении, пересекая проспект Слобожанский. Из-за этого в него на бешеной скорости врезался Daewoo Lanos. От удара у такси вдребезги разбило переднюю часть.Важно! Пока неизвестно, пассажиркой какой именно машины была пострадавшая девушка.
Смертельное ДТП в Днепре
В ночь на 16 декабря в Днепре произошло еще одна ужасная авария. В ней погибла 19-летняя девушка, а также серьезно пострадали водитель и еще одна пассажирка. Поворачивая на мосту, парень потерял управление, перевернулся и зацепился крышей авто за перила. В конце концов водителя пришлось вырезать из искореженной машины спецсредствами.
В Днепре произошла страшная авария с такси и Lanos: видео
Момент столкновения автомобилей на перекрестке в Днепре: видео
Текст публикации "Днепра":
Дорожно-транспортное происшествие на пересечении улицы Воронежской и проспекта Слобожанского. По предварительной информации, Hyundai службы такси Bolt не предоставил преимущество в движении и врезался в Lanos. В результате аварии пострадала девушка.