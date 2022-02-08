На сайте Днепровского горсовета 7 февраля обнародовали проект решения по гостиничному комплексу "Парус". Депутаты планируют изменить балансодержателя незавершенного строительства.

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Изменение балансодержателя

Согласно проекту решения, которое должны обработать на ближайшей сессии горсовета Днепра, отель "Парус" хотят передать на баланс коммунального предприятия "Дніпроековторресурс".

Гостиничный комплекс на Сичеславской Набережной, 5 таки планируют снести. Хотя о конкретных сроках демонтажа не говорится.



Выписка из решения мэрии Днепра относительно гостиницы "Парус" / Скриншот с сайта горсовета

Заказчиком и исполнителем работ по сносу "Паруса" намерены назначить также "Дніпроековторресурс". Контролировать вопрос будет заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Собственность общины

Верховный Суд Украины в начале февраля вернул отель "Парус" в собственность общины Днепра. На протяжении 16 лет зданием владела компания "Ромбус-Приват", которая купила его на торгах за 23,3 миллиона гривен.

Предприниматель обязался завершить строительство, чтобы символ Днепра таки заработал. Однако за все это время так и не смог довести дело до конца.



Отель "Парус" вернули на баланс города и хотят демонтировать / Фото с сайта "Наш город"

В судебном реестре еще не опубликовали соответствующего решения, которым передали отель в собственность города. Однако 4 февраля мэрия Днепра зарегистрировала за собой право собственности на "Парус".

Судебные иски

Представитель горсовета Днепра Артем Павлов отметил, что судебные процессы по делу продолжались с 2017 года. С компанией "Ромбус-Приват" дважды перезаключали договоры, срок их действия завершился в 2020 году.

Следовательно, Днепровская мэрия обратилась в суд и выиграла его. В то же время ВСУ отказал в иске инвестору. Компанию попросили добровольно вернуть объект на баланс города.