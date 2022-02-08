На сайті Дніпровської міськради 7 лютого оприлюднили проєкт рішення щодо готельного комплексу "Парус". Депутати планують змінити балансоутримувача незавершеного будівництва.

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Зміна балансоутримувача

Згідно з проєктом рішення, яке мають опрацювати на найближчій сесії міськради Дніпра, готель "Парус" хочуть передати на баланс комунального підприємства "Дніпроековторресурс".

Готельний комплекс на Січеславській Набережній, 5 таки планують знести. Хоча про конкретні терміни демонтажу не мовиться.



Витяг з рішення мерії Дніпра щодо готелю "Парус" / Скриншот із сайту міськради

Замовником та виконавцем робіт зі знесення "Парусу" мають намір призначити також "Дніпроековторресурс". Контролюватиме питання заступник міського голови Михайло Лисенко.

Власність громади

Верховний Суд України на початку лютого повернув готель "Парус" у власність громади Дніпра. Упродовж 16 років будівлею володіла компанія "Ромбус-Приват", яка купила її на торгах за 23,3 мільйона гривень.

Підприємець зобов'язався завершити будівництво, щоб символ Дніпра таки запрацював. Однак за весь цей час так і не зміг довести справу до кінця.



Готель "Парус" повернули на баланс міста й хочуть демонтувати / Фото з сайту "Наше місто"

У судовому реєстрі ще не опублікували відповідного рішення, яким передали готель у власність міста. Однак 4 лютого мерія Дніпра зареєструвала за собою право власності на "Парус".

Судові позови

Представник міськради Дніпра Артем Павлов зауважив, що судові процеси у справі тривали з 2017 року. Із компанією "Ромбус-Приват" двічі переукладали договори, термін їхньої дії завершився 2020 року.

Відтак, Дніпровська мерія звернулася до суду та виграла його. Водночас ВСУ відмовив у позові інвестору. Компанію попросили добровільно повернути об'єкт на баланс міста.