Момент происшествия сняли камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел 22 ноября около 17:20.

Обратите внимание В Одесской области 12-летнюю девочку сбила иномарка: не заметил на переходе

Водитель хотел убежать

Автомобиль Volkswagen поворачивал с улицы Коцюбинского на Успенскую площадь. В этот момент дорогу по пешеходному переходила женщина. Водитель не остановился и наехал на нее.

Женщину от удара отбросило на асфальт, но серьезных травм она не получила. Днепрянка быстро поднялась и решила поквитаться с водителем. В то же время автомобилист пытался скрыться с места происшествия.

Женщина поквиталась со сбившим ее водителем: видео

На записи видно, что мимо места ДТП проходили многие люди. Однако женщине помочь никто не пытался.