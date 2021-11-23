Момент події зняли камери відеоспостереження. Інцидент стався 22 листопада близько 17:20.

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Водій хотів утекти

Автомобіль Volkswagen повертав із вулиці Коцюбинського на Успенську площу. У цей момент дорогу пішохідним переходила жінка. Водій не зупинився і наїхав на неї.

Жінку від удару відкинуло на асфальт, але серйозних травм вона не зазнала. Дніпрянка швидко піднялася і вирішила поквитатися з водієм. Водночас автомобіліст намагався втекти з місця події.

Жінка поквиталася з водієм, що збив її: відео

На записі видно, що повз місце ДТП проходили багато людей. Однак жінці допомогти ніхто не намагався.