Момент події зняли камери відеоспостереження. Інцидент стався 22 листопада близько 17:20.
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Водій хотів утекти
Автомобіль Volkswagen повертав із вулиці Коцюбинського на Успенську площу. У цей момент дорогу пішохідним переходила жінка. Водій не зупинився і наїхав на неї.
Жінку від удару відкинуло на асфальт, але серйозних травм вона не зазнала. Дніпрянка швидко піднялася і вирішила поквитатися з водієм. Водночас автомобіліст намагався втекти з місця події.
Жінка поквиталася з водієм, що збив її: відео
На записі видно, що повз місце ДТП проходили багато людей. Однак жінці допомогти ніхто не намагався.