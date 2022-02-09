Об этом сообщили представители Павлоградского поисково-спасательного отряда "Антарес". Девушка пропала 5 февраля, а разыскали ее 7 февраля.

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Розыск девушки

В Павлограде сообщили об исчезновении 20-летней девушки. Последний раз ее видели на цветочном рынке ориентировочно в 18 часов.

Местная жительница вышла с базара и отправилась в направлении торгового центра "Олимпия". Но впоследствии перестала выходить на связь.

Девушку искали с помощью камер наблюдения. Тщательно проверяли районы автостанций, вокзалов, рынков. Привлекли правоохранителей из Павлограда, Терновки, Днепра и Донецкой области.

Нашли без сознания

По версии "Информатора", пропавшую нашли живой, но без сознания. Обнаружили ее 7 февраля возле трассы вблизи села Карабиновка.

Узнали ее благодаря ориентировке и бдительности волонтеров. Пострадавшую отвезли в Павлоградскую больницу.

Дело расследует полиция. Правоохранители должны установить обстоятельства происшествия.

Инцидент в Одессе

Другой случай произошел недавно в Одессе, где нашли девушку из Кривого Рога. Она потеряла память и документы.

Благодаря соцсетям удалось установить личность пострадавшей. С родственниками девушки также связались.

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