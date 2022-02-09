Про це повідомили представники Павлоградського пошуково-рятувального загону "Антарес". Дівчина зникла 5 лютого, а розшукали її 7 лютого.
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Розшук дівчини
У Павлограді повідомили про зникнення 20-річної дівчини. Востаннє її бачили на квітковому ринку орієнтовно о 18 годині.
Місцева жителька вийшла з базару та вирушила в напрямку торгового центру "Олімпія". Але згодом перестала виходити на зв'язок.
Дівчину шукали за допомогою камер спостереження. Ретельно перевіряли райони автостанцій, вокзалів, ринків. Залучили правоохоронців з Павлограду, Тренівки, Дніпра та Донецької області.
Знайшли без тями
За версією "Інформатора", зниклу знайшли живою, але непритомною. Виявили її 7 лютого біля траси поблизу села Карабінівка.
Впізнали її завдяки орієнтуванню та пильності волонтерів. Постраждалу відвезли до павлоградської лікарні.
Справу розслідує поліція. Правоохоронці мають встановити обставини події.
Інцидент в Одесі
Інший випадок стався нещодавно в Одесі, де знайшли дівчину з Кривого Рогу. Вона втратила пам'ять та документи.
Завдяки соцмережам вдалося встановити особу постраждалої. Із родичами дівчини також сконтактували.