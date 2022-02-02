ДТП с 2 погибшими в Днепре: в полиции озвучили детали жуткой аварии

На перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Василия Сухомлинского автомобиль протаранил грузовик. Легковушка застряла в фуре, которая протянула ее через перекресток.

На месте происшествия работали правоохранители. Они установили, что авария в Днепре произошла ночью 2 февраля.

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Смертельная авария на Слобожанском

По предварительной версии следствия, 37-летний водитель Chery Tiggo выехал на перекресток с нарушением – на красный свет. В этот момент по главной дороге двигался автопоезд Renault Premium с полуприцепом.

На перекрестке в Днепре автомобиль врезался в фуру / Фото Нацполиции

Автомобиль на скорости протаранил заднюю часть грузовика. Водитель легковушки и пассажир, сидевший рядом погибли на месте.

В салоне авто на заднем сиденье находился еще один пассажир. Его с травмами отвезли в местную больницу. 42-летний водитель фуры не пострадал.

Автомобиль зажало под грузовиком / Фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В полиции возбуждено уголовное производство по факту ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливают. Момент столкновения автомобиля с грузовиком зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Днепре Chery Tiggo протаранил грузовик: смотрите видео

Опасные дороги в Днепре

Журналистка 24 канала выяснила, какие дороги в Днепре наиболее опасны как для водителей, так и для пешеходов. В список вошли 12 улиц, где на протяжении 2021 года произошло больше всего автопроисшествий с погибшими или пострадавшими.

Опасные дороги в Днепре: интерактивная карта

На первом месте оказался как раз Слобожанский проспект. В тройку мест, где происходит много ДТП, попала также Набережная Победы и улица Богдана Хмельницкого.