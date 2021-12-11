Грузовик раздавил легковушку: в ДТП в Днепропетровской области погибли люди

11 декабря 2021 , 16:39
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Источник:

фейсбук ГСЧС

В Днепропетровской области 11 декабря произошло смертельное ДТП. Грузовик DAF раздавил легковушку "ВАЗ 2101".

Детали смертельного ДТП

Авария случилась на автодороге М-30 Киев – Луганск – Изварино в Павлоградском районе недалеко от села Карабиновка. Информация к правоохранителям поступила в 10:17.

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Пока спасатели ехали на вызов, очевидцы ДТП вытащили двух пострадавших из искореженной легковушки. Медики скорой помощи отправились с пострадавшими в больницу, однако по дороге те умерли от полученных травм.

Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и смыли горюче-смазочные материалы,
– рассказали в ГСЧС.

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Сегодня в 10:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Павлоградском районе, вблизи села Карабиновка, на автодороге М-30 Киев – Луганск – Изварино, 1026-й км, произошло столкновение грузового автомобиля "DAF" и легкового автомобиля "ВАЗ 2101".

До прибытия спасателей на места происшествия, пострадавших вытащили из искореженного легкового автомобиля и передали работникам экстренной медицинской помощи свидетели ДТП. К сожалению во время следования кареты скорой в больницу, двое пострадавших скончались.

Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и смыли горюче-смазочные материалы.

Автор: Софія Мінджоса