Столкнулись легковой автомобиль "ЗАЗ Славута" и грузовик "КрАЗ", за рулем которого находился 47-летний водитель. В ДТП погибли 45-летний водитель легковушки и пассажир, которому было 23 года.

К теме Жуткая авария на Тернопольщине: умерли 2 из 9 травмированных

Детали аварии

Смерть потерпевших наступила на месте ДТП. Правоохранители установили, что оба погибших мужчины были жителями поселка Опишня Полтавского района.

Спасатели с помощью специального оборудования разрезали металл, чтобы достать из легковушки тела мужчин.

В полиции открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы и запрет на управление транспортом до трех лет.

Трагические ДТП в Украине

Ужасная авария, которая произошла 7 декабря под Черниговом, унесла жизни 13 человек. Суд заключил под стражу на 60 суток без права внесения залога водителя грузовика, который стал виновником трагедии.

10 декабря ночью в Одесской области произошла жуткая авария. Там водитель легковушки на большой скорости влетел в дерево. Его автомобиль был очень деформирован. Молодой водитель погиб от полученных травм до приезда врачей.

На проспекте Гагарина в Днепре 10 декабря произошла ужасная авария. Маршрутка жестко сбила женщину, которая перебегала дорогу. Транспорт двигался не слишком быстро, но женщина почти прыгнула под него.

Это может вам пригодиться – как делать массаж сердца: смотрите видео