Наркозависимого водителя будут судить за ДТП с матерью и 5-летним ребенком в Кривом Роге

Водителя, который сбил насмерть женщину и нанес травмы 5-летнему ребенку в Кривом Роге, будут судить. По версии следствия, вождь злоупотреблял наркотиками.

Днепропетровская прокуратура направила обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти женщины.

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Смертельное ДТП в Кривом Роге

Трагический случай произошел 1 декабря. На большой скорости грузовик "ГАЗ" врезался в женщину с 5-летним ребенком, которые стояли на разделительной полосе. Их обоих от удара отбросило на встречную полосу, где проезжал грузовик DAF.

33-летняя мать погибла на месте. На ее малолетнего сына наехала фура DAF. Ребенок получил многочисленные травмы и переломы.

Грузовик на большой скорости сбил женщину с ребенком в Кривом Роге / Фото "Свої"

Долгое время мальчик находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Он больше месяца лечится в местном госпитале.

Виновник сбежал с места происшествия

Правоохранители подчеркнули, что водитель "ГАЗ" сбежал с места происшествия. Следствие убеждено, что мужчина за рулем находился в состоянии наркотического опьянения.

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Ранее сообщалось, что водитель "ГАЗ" ехал в темное время суток без включенного ближнего света. Ребенка из-под колес грузовика доставали очевидцы происшествия.

Водитель "ГАЗ" управлял в состоянии наркоопьянения / Фото "Свої"

В тот же вечер полиция задержала нарушителя возле автовокзала. Местные медиа выяснили, что водитель находится на так называемой метадоновой программе – принимает более легкие наркотики вместо тяжелых.

За ДТП со смертельным исходом водителю грозит от 5 до 10 лет заключения. Его также могут лишить водительских прав на 3 года.