По данным местных СМИ, водитель находится на так называемой метадоновой программе – приёме более легких наркотиков вместо тяжелых. По всей вероятности, за рулем мужчина был под действием психотропов.

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Полицейским и журналистам водитель говорит, что был трезв. Свое бегство с места ДТП он объясняет тем, что растерялся.

Даже не вызвал скорую

По предварительным данным, смертельная авария произошла около 17:10 недалеко от остановки "Обувная фабрика".

Водитель "ГАЗели" пытался пойти на опережение грузовика, но из-за него выскочила 33-летняя женщина с 4-летним мальчиком.

Пешеход с ребенком перебегала дорогу в неустановленном для этого месте.

От удара женщину и ее сына отбросило на встречную полосу, где их переехала фура.

Мать погибла на месте, а ее сыну колесо раздробило ногу. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой.

Водитель "ГАЗели" с места аварии уехал, однако его довольно быстро задержали. На месте происшествия продолжают работать следователи. Они документируют все происшествия ДТП.

Известно, что у мальчика врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица, а также открытый перелом правой ноги, колени и перелом мизинца правой руки.

Смотрите видео с мужчиной, который сбил женщину и ребенка в Кривом Роге: