За даними місцевих ЗМІ, водій перебуває на так званій метадоновій програмі – прийомі більш легких наркотиків замість важких. Цілком ймовірно, що за кермом чоловік був під дією психотропів.

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Поліцейським та журналістам водій каже, що був тверезим. Свою втечі з місця ДТП він пояснює тим, що розгубився.

Навіть не викликав швидку

За попередніми даними, смертельна аварія сталася близько 17:10 неподалік від зупинки "Взуттєва фабрика".

Водій "ГАЗелі" намагався піти на випередження вантажівки, але з-за неї вискочила 33-річна жінка з 4-річних хлопчиком.

Пішохідка з дитиною перебігала дорогу на невстановленому для цього місці.

Від удару жінку та її сина відкинуло на зустрічну смугу, де їх переїхала фура.

Матір загинула на місці, а її сину колесо роздробило ногу. Дитину у важкому стані госпіталізували медики швидкої.

Водій "ГАЗелі" з місця аварії поїхав, однак його досить швидко затримали. На місці події продовжують працювати слідчі. Вони документують всі обставини ДТП.

Відомо, що у хлопчика лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої голови та обличчя, а також відкритий перелом правої ноги, коліна та закритий перелом мізинця правої руки.

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