Ночной сюрприз: в одной из квартир Днепра из вентиляции выпала летучая мышь

На проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района города Днепра 4 января владельцы квартиры в своей ванной комнате обнаружили летучую мышь. Чтобы ее выловить, пришлось звонить спасателям.

Инцидент произошел в 23:30. На вызов хозяев квартиры приехало подразделение Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Выпал из вентиляции

Спасатели выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия. Они поймали животное и выпустили за город.

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели выпустили животное за пределами города / Фото ГСЧС

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Летучие мыши могут залетать в дома и спать там днем. Однако ночью они просыпаются и беспокоят хозяев жилья.