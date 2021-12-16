Парня вырезали из авто, а девушка погибла: в Днепре произошло ночное смертельное ДТП

В Днепре в ночь на 16 декабря случилась жуткая авария. В ней погибла девушка-пассажирка, которой было меньше 20 лет.

Что же касается водителя легковушки Dacia и еще одной пассажирки 2003 года рождения, то их госпитализировали в больницу имени Мечникова и городскую больницу №16. Он был без сознания.

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Роковое мгновенье

Ужасный случай произошел на повороте на Новый мост.

По словам свидетелей, авто даже не успело набрать большую скорость.

Однако на видео видно, что его занесло на дороге, развернуло и бросило на перила моста.

От удара машина перевернулась на крышу и остановилась уже в таком положении.

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Авария под Днепром унесла сразу три жизни

На трассе Днепр – Запорожье 29 ноября столкнулись две легковушки ВАЗ и Skoda. В результате водитель и двое пассажиров первого авто погибли на месте трагедии. Погибший устроил опасный маневр на дороге, которым и спровоцировал столкновение.

Текст публикации "Оперативный Укр":

Ночное дорожно-транспортное происшествие на Новом мосту. Сегодня ночью автомобиль Dacia занесло на повороте на Новый мост. Девушка-пассажирка 2002 года рождения умерла на месте. Водителя вырезали из авто спасатели. Его госпитализировали в Мечникова. Вторая пассажирка 2003 года рождения госпитализирована в горбольницу №16.