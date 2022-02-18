"РФ на связи": в Кривом Роге снова ищут взрывчатку в торговых центрах и школах

Неизвестные добавили работы спецслужбам Кривого Рога. Утром СБУ получила письмо с информацией о заминировании ряда объектов в городе.

Сообщение поступило на электронный ящик Службы безопасности утром 18 февраля. Автор заявил, что "РФ на связи" и предложил "сыграть в игру".

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Сообщение о взрывчатке

Неизвестный предложил стражам порядка найти бомбу. Во время проверок объектов он будет наблюдать за ними с помощью дрона.

Неизвестный "заминировал" объекты в Кривом Роге / Фото с сайта "Свои"

Среди мест, где вероятно заложили взрывчатку, оказались торгово-развлекательные центры "Солнечная галерея", "Плаза-3", "Мрия" и "Парус". Кроме этого, в список попали учебные заведения Кривого Рога:

школа №65,

школа №46;

школа №12;

школа №8;

школа №48;

школа №49;

школа №109;

школа №71.

В сообщении также указана еще одна школа, номер которой минер не назвал. Соответственно, стражам порядка придется проверять остальные школы города.

Обратите внимание "Заминировали" все ТРЦ и учебные заведения Кривого Рога

Волна заминирований в Украине

Более двух месяцев в Украине почти каждый день ищут взрывчатку. Все сообщения о заминировании фейковые, однако добавляют хлопот как взрывотехникам и кинологам, так и работникам "заминированных" зданий.

Заминирования в Украине / Инфографика 24 канала

Отметим, что согласно Уголовному кодексу за ложное сообщение о взрывчатке предусмотрено лишение свободы до 6 лет. За повторный такой поступок – до 8 лет за решеткой.

Сотрудники СБУ заявили, что такие сообщения – элемент российской гибридной войны. Большинство звонков и электронных писем с такой информацией поступают с временно оккупированных территорий и из России.