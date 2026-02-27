"Остановили люди в балаклавах": нардеп Каптелов заявил об угрозах в центре Днепра

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов сообщил, что вечером 27 февраля в центре Днепр его остановили неизвестные в балаклавах и угрожали применением оружия. По словам парламентария, инцидент произошел на проспекте Яворницкого.

Депутат требует объяснений от правоохранителей. О происшествии Каптелов написал в своем телеграм-канале.

Что известно о якобы нападении?

По словам нардепа, к нему подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Депутат сообщил, что после его требования вызвать полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, тогда как другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. По его словам, один из них держал руку на рукоятке пистолета и угрожал его применением и физической расправой.

По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов,

– написал Каптелов.

Он обратился с требованием разобраться в ситуации и заявил, что подобные случаи происходят регулярно.

Сейчас официального подтверждения или опровержения информации от правоохранителей не обнародовано.

Что известно о других скандальных ситуациях с нардепами?