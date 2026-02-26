Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 26 февраля и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Смотрите также Обвинял США в войне в Украине и называл Россию жертвой: будут судить экс-депутата Волошина
Зачем Тищенко попали в состав "Восстановления Украины"?
На заседании Корниенко объявил о включении Тищенко в "Восстановление Украины".
"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Украины Тищенко Николая Николаевича в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины 9 созыва", – сообщил он.
Как пояснил Железняк, группе грозил распад.
Ведь народного депутата, члена "Восстановление Украины" Анатолия Гунько осудили, поэтому депутатский состав группы сократился до 16 человек. А присоединение Тищенко спасло ее – он стал 17 участником.
Справочно. 9 февраля Апелляционная палата ВАКС признала Гунько виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов от представителя аграрной компании в обмен на содействие в получении разрешения на обработку государственных земель. Его лишили свободы на 4 года.
Поэтому группа "Восстановление Украины" сможет существовать и в дальнейшем несмотря на то, что в ее составе преимущественно бывшие члены запрещенной партии ОПЗЖ.
Чем известен Тищенко?
Одиозный нардеп Тищенко фигурирует в деле о нападении на бывшего добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Мазоха в 2024 году.
25 июня 2024 года нардепу вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суды тянулись. А в октябре 2025 года Тищенко смягчили меру пресечения – заменили личным обязательством.
Между тем Тищенко продолжает встревать в скандалы. Например, в конце декабря во время столкновения нардеп Безуглая набросилась на Тищенко со словами: "Да пошел ты "на**й! Чего ты здесь ходишь?!".