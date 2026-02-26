Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 26 февраля и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Зачем Тищенко попали в состав "Восстановления Украины"?

На заседании Корниенко объявил о включении Тищенко в "Восстановление Украины".

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Украины Тищенко Николая Николаевича в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины 9 созыва", – сообщил он.

Как пояснил Железняк, группе грозил распад.

Ведь народного депутата, члена "Восстановление Украины" Анатолия Гунько осудили, поэтому депутатский состав группы сократился до 16 человек. А присоединение Тищенко спасло ее – он стал 17 участником.

Справочно. 9 февраля Апелляционная палата ВАКС признала Гунько виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов от представителя аграрной компании в обмен на содействие в получении разрешения на обработку государственных земель. Его лишили свободы на 4 года.

Поэтому группа "Восстановление Украины" сможет существовать и в дальнейшем несмотря на то, что в ее составе преимущественно бывшие члены запрещенной партии ОПЗЖ.

Чем известен Тищенко?