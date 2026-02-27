Депутат вимагає пояснень від правоохоронців. Про подію Каптєлов написав у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нібито напад?

За словами нардепа, до нього під'їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах. Депутат повідомив, що після його вимоги викликати поліцейського один із присутніх назвався співробітником, тоді як інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів. За його словами, один із них тримав руку на руків'ї пістолета та погрожував його застосуванням і фізичною розправою.

На мою вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів,

– написав Каптєлов.

Він звернувся з вимогою розібратися в ситуації та заявив, що подібні випадки відбуваються регулярно.

Наразі офіційного підтвердження або спростування інформації від правоохоронців не оприлюднено.

Що відомо про інші скандальні ситуації з нардепами?