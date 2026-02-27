Депутат требует объяснений от правоохранителей. О происшествии Каптелов написал в своем телеграм-канале.
Что известно о якобы нападении?
По словам нардепа, к нему подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Депутат сообщил, что после его требования вызвать полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, тогда как другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. По его словам, один из них держал руку на рукоятке пистолета и угрожал его применением и физической расправой.
По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов,
– написал Каптелов.
Он обратился с требованием разобраться в ситуации и заявил, что подобные случаи происходят регулярно.
Сейчас официального подтверждения или опровержения информации от правоохранителей не обнародовано.
Что известно о других скандальных ситуациях с нардепами?
9 февраля Апелляционная палата ВАКС частично изменила приговор народному депутату Анатолию Гунько, которого обвиняют в незаконном получении 85 тысяч долларов за аренду государственных земель. Гунько уже ранее был связан с коррупцией, в частности в 2018 году его обвинили в незаконном завладении земельным участком площадью более 115 гектаров в Броварах.
НАБУ и САП вручили подозрение Юлии Тимошенко за организацию подкупа депутатов для контролируемого голосования в Верховной Раде. Тимошенко заявляет, что обыски НАБУ политически мотивированы, и что во время обысков не было найдено ничего противозаконного.
НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группировку под руководством депутата Анны Скороход, которую, по данным СМИ, подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов США. Сама нардеп отрицает обвинения, считая это давлением на оппозицию.