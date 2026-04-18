Россияне ударили по рейсовому автобусу на Никопольщине: среди пострадавших – ребенок

Российская армия ударила FPV-дроном по Покровской громаде на Никопольщине. В результате атаки на рейсовый микроавтобус пострадал водитель и пассажиры.

Об этом 18 апреля сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Какие последствия удара по Никопольщине?

Александр Ганжа проинформировал, что россияне атаковали рейсовый микроавтобус в Покровской общине на Днепропетровщине. Враг попал в транспорт FPV-дроном.

По данным Днепропетровской ОВА, в результате российского удара пострадали четыре человека. Ранены 65-летний водитель микроавтобуса и три пассажира – мальчик 14 лет и две женщины – 73 и 82 лет.

Одна женщина была госпитализирована, а подросток будет лечиться амбулаторно после помощи медиков.