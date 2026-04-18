Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Замечают, что по состоянию на 08:30 российская атака продолжается, в воздушном пространстве еще находится несколько целей.

Сколько целей сбила ПВО?

Ночью россияне запустили по Украине не менее 219 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других из Брянска, Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды в оккупированном Крыму.

Около 150 из запущенных целей были "Шахедами". Ночную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.