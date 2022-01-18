Сперва в мобильном госпитале в Покровске достали пулю из тела. После этого его уже направили в больницу имени Мечникова.

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Случайное ранение на Рождество

23-летний Михаил родом из Ровненщины. Он пошел добровольцем на восток, чтобы служить как военный парамедик. Трагический инцидент произошел прямо на Рождество, 7 января.

На позиции в районе Марьинки мужчина оказывал медицинскую помощь раненому. В это время вражеский пулемет "работал" по нашим бойцам с расстояния 350 метров. Михаил получил "слепое" пулевое ранение правого подключичного участка.

Сперва все было хорошо

Хоть пулю и достали военные хирурги, они отправили добровольца для лечения в Днепр. Там должны были также провести компьютерную томографию.

Состояние раненого героя было удовлетворительным в течение недели. Но вдруг началось артериальное кровотечение из раны. Сначала врачи предположили, что повреждена подключичная артерия. А обычно это угрожающее жизни состояние, которое требует немедленных решений.

Место, где была пуля / фото из фейсбука Yuri Cherednichenko

Мигом собралась хирургическая бригада и сделали ангиографию. Однако первая версия оказалась ошибочной, ведь магистральные артериальные сосуды оказались целыми. Но был крохотный, практически незаметный рентгену фрагмент оболочки от извлеченной ранее пули. Этот кусок металла повредил одну из ветвей подключичной артерии.

Как прошла операция

Из-за разрыва стенки образовалась ложная аневризма. Медики такое еще называют "бомбой замедленного действия". Опасность заключается в том, что аневризма может в любой момент вызвать несовместимое с жизнью артериальное кровотечение.

Повреждения в теле парамедика / Фото из фейсбука Yuri Cherednichenko

Поэтому ангиография сразу же перешла во внутрисосудистую операцию. Хирурги провели чрезвычайно сложное вмешательство: исключили травматическую аневризму микроспиралями и "заклеили" поврежденные стенки артерии.

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Снова хочет ехать на восток

Пациент понял, что с ним произошло, лишь когда проснулся в палате. Ему об этом невероятном спасении рассказали врачи.

Сложная операция отнюдь не ухудшила состояние бойца. Снова просится на передовую. Но сначала, дружище, поправляйся,

– написал один из медиков.

Также он добавил, что не публикует фото парня по его просьбе. Якобы тот не хочет, чтобы родители нервничали.

Эту сложную операцию провела хирургическая бригада, в которую входили:

интервенционный радиолог Андрей Мирошниченко;

эндоваскулярный хирург Андрей Медведик;

анестезиолог Сергей Калиберда.

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Читайте текст сообщения Юрия Скребца:

Рождество стало для него вторым рождением.

23-летний Михаил – военный парамедик, доброволец. Родом из Ровненщины. Седьмого января на позиции в районе Марьинки оказывал медицинскую помощь раненому. Вражеский пулемет "работал" по бойцам с расстояния 350 метров. Михаил получил слепое пулевое ранение правого подключичного участка. Немедленно транспортирован в мобильный госпиталь в Покровск, где наши военные коллеги изъяли пулю. Для проведения компьютерной томографии и дальнейшего лечения доставлен в больницу Мечникова.

Прошла неделя. Состояние раненого героя удовлетворительное. Просится назад, на передовую. И вдруг – артериальное кровотечение из раны. Первая мысль – повреждена подключичная артерия. Угрожающее жизни состояние, которое требует экстренных решений. Мигом собралась хирургическая бригада – интервенционный радиолог Андрей Мирошниченко, эндоваскулярный хирург Андрей Медведик и анестезиолог Сергей Калиберда. Срочно выполнена ангиография. Слава Богу, магистральные артериальные сосуды целы. Но крошечный, практически незаметный рентгену фрагмент оболочки пули, оторвавшись от нее, повредил одну из ветвей подключичной артерии. В результате разрыва стенки образовалась ложная аневризма – бомба замедленного действия, которая в любой момент может вызвать несовместимое с жизнью артериальное кровотечение. Поэтому ангиография без малейшего перерыва перешла во внутрисосудистую операцию – исключение травматической аневризмы микроспиралями и "заклеивание" поврежденной стенки артерии.

Наш пациент понял, что с ним произошло, лишь когда проснулся в палате, и врачи рассказали ему о чудесном спасении. Сложная операция отнюдь не ухудшила состояние бойца. Снова просится на передовую. Но сначала, дружище, поправляйся!

P.s.: публикую лишь этапы операции. Личное фото наш герой просил "не светить". Мол, о ранении мама и папа не знают. Будут нервничать. Возможно, даже будут бить…