Спершу в мобільному шпиталі в Покровську дістали кулю з тіла. Після цього його вже направили до лікарні імені Мечникова.

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Випадкове поранення на Різдво

23-річний Михайло родом з Рівненщини. Він пішов добровольцем на схід, щоб служити як військовий парамедик. Трагічний інцидент трапився прямісінько на Різдво, 7 січня.

На позиції в районі Мар’їнки чоловік надавав медичну допомогу пораненому. У цей час ворожий кулемет "працював" по наших бійцях з відстані 350 метрів. Михайло зазнав "сліпого" кульового поранення правої підключичної ділянки.

Спершу все було добре

Хоч кулю й дістали військові хірурги, вони відправили добровольця для лікування в Дніпро. Там мали також провести комп’ютерну томографію.

Стан пораненого героя був задовільним протягом тижня. Але раптом почалася артеріальна кровотеча з рани. Спершу лікарі припустили, що пошкоджена підключична артерія. А зазвичай це загрозливий для життя стан, який вимагає негайних рішень.



Місце, де була куля / Фото з фейсбуку Yuri Cherednichenko

Миттю зібралася хірургічна бригада й зробили ангіографію. Проте перша версія виявилася помилковою, адже магістральні артеріальні судини виявилися цілими. Але був крихітний, практично непомітний рентгену, фрагмент оболонки від витягнутої раніше кулі. Цей шматок металу ушкодив одну з гілок підключичної артерії.

Як пройшла операція

Через розрив стінки утворилася хибна аневризма. Медики таке ще називають "бомбою уповільненої дії". Небезпека полягає в тому, що аневризма може в будь-який момент спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу.



Пошкодження в тілі парамедика / Фото з фейсбуку Yuri Cherednichenko

Тому ангіографія одразу ж перейшла у внутрішньосудинну операцію. Хірурги провели надзвичайно складне втручання: виключили травматичну аневризму мікроспіралями та "заклеїли" пошкоджені стінки артерії.

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Знову хоче їхати на схід

Пацієнт зрозумів, що з ним відбулося, лише коли прокинувся в палаті. Йому про це неймовірний порятунок розповіли лікарі.

Складна операція аж ніяк не погіршила стан бійця. Знову проситься на передову. Але спочатку, друже, одужай, – написав один із медиків.

Також він додав, що не публікує фото хлопця за його проханням. Мовляв, той не хоче, щоб батьки нервувалися.

Цю складну операцію провела хірургічна бригада, до якої входили:

інтервенційний радіолог Андрій Мірошниченко;

ендоваскулярний хірург Андрій Медведик;

анестезіолог Сергій Каліберда.

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Читайте текст допису Юрія Скребця:

Різдво стало для нього другим народженням.

23-річний Михайло – військовий парамедик, доброволець. Родом з Рівненщини. Сьомого січня на позиції в районі Мар’їнки надавав медичну допомогу пораненому. Ворожий кулемет «працював» по бійцях з відстані 350 метрів. Михайло отримав сліпе кульове поранення правої підключичної ділянки. Негайно транспортований до мобільного шпиталю в Покровськ, де наші військові колеги вилучили кулю. Для проведення комп’ютерної томографії та подальшого лікування доправлений до лікарні Мечникова.

Минув тиждень. Стан пораненого героя задовільний. Проситься назад, на передову. І раптом – артеріальна кровотеча з рани. Перша думка – пошкоджено підключичну артерію. Загрозливий для життя стан, який вимагає екстрених рішень. Миттю зібралася хірургічна бригада – інтервенційний радіолог Андрій Мірошниченко, ендоваскулярний хірург Андрій Медведик та анестезіолог Сергій Каліберда. Терміново виконано ангіографію. Дякувати Богові, магістральні артеріальні судини цілі. Але крихітний, практично непомітний рентгену фрагмент оболонки кулі, відірвавшись від неї, ушкодив одну з гілок підключичної артерії. В результаті розриву стінки утворилася хибна аневризма – бомба уповільненої дії, яка в будь-який момент може спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу. Тому ангіографія без найменшої перерви перейшла у внутрішньосудинну операцію – виключення травматичної аневризми мікроспіралями та «заклеювання» пошкодженої стінки артерії.

Наш пацієнт зрозумів, що з ним відбулося, лише коли прокинувся в палаті, та лікарі розповіли йому про чудесне порятунку. Складна операція аж ніяк не погіршила стан бійця. Знову проситься на передову. Але спочатку, друже, одужай!

P.s.: публікую лиш етапи операції. Особисте фото наш герой просив «не світити». Мовляв, про поранення мама й тато не знають. Нервуватимуть. Можливо, навіть битимуть…